Китай допустил возможность участия в украинском мирном саммите

Китай рассмотрит возможность участия в мирной конференции, направленной на прекращение войны в Украине, которую нейтральная Швейцария планирует провести в ближайшие месяцы.﻿ Об этом заявил посол Китая в Швейцарии, Ван Шитин в интервью газете Neue Zuercher Zeitung, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Китай выступает за продвижение мирных переговоров и всегда был привержен этому. И мы также представили стратегию политического прекращения конфликта: необходимо уважать территориальный суверенитет всех стран и соблюдать Устав ООН" , - сказал он.

По его словам, все стороны должны работать над прекращением войны.

"Мы должны не допустить, чтобы кризис усугубился или даже вышел из-под контроля. Мы внимательно следим за украинской конференцией, которую примет Швейцария, и рассматриваем возможность участия" , - добавил посол.

Ван Шитин заявил, что нужно "поддержать Россию и Украину в скорейшем возобновлении прямого диалога, чтобы можно было постепенно деэскалировать ситуацию".