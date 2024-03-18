Путину не удастся "украсть Украину" – глава Минобороны Британии

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что диктатор Владимир Путин "украл еще одни выборы" в России. По его словам, Путину не удастся "украсть Украину", сообщает Лига.net.

Он пообещал, что Британия будет работать с союзниками, чтобы остановить главу Кремля, увеличивая поддержку Украины.

"Как показывает история, мы должны остановить диктаторов и автократов, иначе они будут воровать еще больше" , — заявил Шаппс.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна считает фальсификацией и трагическим фарсом "выборы" в России.