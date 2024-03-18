Украинские ГЭС вышли на рекордные показатели производства
В результате раннего половодья гидроэлектростанции производят около 65 млн кВт-ч. электроэнергии каждый день. Об этом рассказал генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
"Мы сегодня производим рекордное количество электроэнергии – около 65 млн кВт-ч. каждый день", – сказал Сирота.
Он отметил, что ранее половодье началось в апреле, но уже второй год подряд паводок начинается в начале февраля. По наблюдениям гидроэнергетиков сейчас отметки воды и притока держатся на уровне прошлого года.
"Для энергосистемы это хорошая ситуация, потому что мы можем ее поддержать", – отметил Сирота.
Он добавил, что в настоящее время водохранилища находятся в пределах проектных отметок.
Как сообщалось, в Киеве на 16 марта уровень воды в Днепре поднялся до своего абсолютного максимума с начала 2024 года, однако аварийные подтопления не зафиксированы.