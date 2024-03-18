Китай и Иран поздравили Путина с "победой" до официального объявления результатов
Иран и Китай поздравили российского диктатора Владимира Путина с "победой" на выборах президента РФ, хотя официально ЦИК еще не закончил подсчет голосов. Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости", сообщает Украинская правда.
"МИД Китая поздравил Путина с победой на выборах", – говорится в сообщении.
Также РИА Новости приводят цитату МИД, в который Китай выражает уверенность, что "отношения России и КНР продолжат развиваться".
Кроме того, сообщается, что Путина уж поздравил президент Ирана.
Стоит отметить, что голоса избирателей еще не подсчитаны.
По данным ЦИК, сейчас обработаны 99,75% протоколов. Согласно этим данным, Путину рисуют победу с 87,29% голосов.
Остальные три кандидата набрали не более 3-4% голосов.
Ранее РИА Новости писали, что явка на выборах президента была якобы рекордной. Также сообщалось, что избирком решил засчитать даже те бюллетени, которые были залиты в урне зеленкой.