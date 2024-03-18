СБУ сообщила о задержании семьи предателей в Киевской области

СБУ задержала семью предателей, которые по заказу ФСБ готовили ракетные удары по Украине и хоронили остатки погибших рашистов под Киевом. Об этом говорится в сообщении﻿ пресс-службы СБУ.

Силовики отмечают, что завербованные врагом отец и сын готовили российские ракетные удары по Киевской области.

"В частности они "сливали" геолокации базирования Сил обороны, в том числе военнослужащих Сил специальных операций ВСУ. Также злоумышленники передавали в ФСБ координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники. По наведению фигурантов захватчики планировали осуществить прицельные ракетные удары по украинским объектам. Служба безопасности сорвала враждебные намерения. В результате спецоперации на Киевщине оба агента разоблачены, задокументированы их преступные действия и они задержаны , - говорится в сообщении.

Сообщается также, что агенты ФСБ выполняли специфическую задачу российской спецслужбы – искали останки тел рашистов, погибших во время боев за Киев. Они собирали фрагменты тел оккупантов в контейнеры, а затем вывозили в лесопосадки столичного региона и там хоронили, а затем отправляли фотоотчеты с привязкой к местности и координатами мест захоронения.

"Как установило расследование, задержанные ранее проходили службу в составе правоохранительных органов. После увольнения они были дистанционно завербованы кадровым сотрудником ФСБ, обратившим внимание на предателей после их антиукраинских комментариев в Ютубе. На начальных этапах сотрудничества с оккупантами сын фигуранта даже проводил онлайн-тренинги с тактической медицины для боевиков российской группировки Ахмат" , - сообщают в СБУ.

Задержанным объявлено подозрение, им грозит пожизненное заключение.