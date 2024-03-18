В Китае посчитали несправедливой критику за помощь РФ

Посол Китая в Швейцарии Ван Шитин отверг критику в адрес Пекина за то, что он помогает России в войне против Украины. Об этом он рассказал в интервью местному изданию NZZ, сообщает Лига.net.

По его словам, КНР считает подобную критику "неоправданной и очень несправедливой".

"С самого начала конфликта Китай всегда поддерживал мирные переговоры" , — сказал Ван.

Он отметил, что с начала большой войны китайский правитель Си Цзиньпин говорил с диктатором Владимиром Путиным, президентом Владимиром Зеленским, президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Китай активно продвигает мирные переговоры с самого начала кризиса. Мы очень надеемся, что мир будет скоро восстановлен и объективное решение будет найдено быстро" , — заявил дипломат.

Представитель КНР также заверил, что на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале министр иностранных дел Китая сказал своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что его страна не продает оружие России.