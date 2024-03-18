Путин прокомментировал идею Макрона о прекращении огня на время Олимпиады

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложит России прекратить военные действия в Украине на время Олимпийских игр, впрочем, российский диктатор Владимир Путин заранее отверг эту идею.﻿ Со ссылкой на российского диктатора Владимира Путина, которого цитирует Meduza, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Во время пресс-конференции по итогам президентских выборов, комментируя предложение Макрона, Путин заявил, что выступает якобы за мирные переговоры, а не за "паузу для перевооружения".

"Знаете, я все время говорил, еще раз повторю, что мы за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются, а за то, если они действительно по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения на полтора-два года" , - заявил диктатор.

Проведение летней Олимпиады-2024 запланировано на период с 26 июля по 11 августа. Игры XXXIII состоятся в столице Франции в Париже.

Недавно в интервью для украинских СМИ Макрон заявил, что потребует от России прекратить огонь во время проведения Олимпийских игр.