Шмыгаль перечислил основные сектора Украины как будущего члена ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль выделил ключевые сектора, где Украина надеется заявить о себе как будущий член ЕС. Среди них – оборона, энергетика, сельское хозяйство, сырье и цифровые технологии. Об этом он сказал в интервью Euractiv, сообщает Укринформ.

"Посмотрите на наш оборонный и военный сектор - Украина является центром военных и оборонных технологий, производит новое высокотехнологичное оборудование, и у нас есть потенциал стать европейским щитом, европейским арсеналом и укрепить оборонный потенциал ЕС" , - сказал Шмыгаль.

По его словам, сейчас у Украины есть одни из сильнейших вооруженных сил в мире, с многолетним реальным опытом на поле боя, что «может укрепить европейскую оборонную систему».

Также премьер отметил, что Украина может поставлять чистую зеленую энергию на европейский рынок.

«Мы пережили две очень тяжелые зимы, когда Россия терроризировала нашу энергетическую инфраструктуру, но у нас все еще есть избыток в нашей энергетической системе, и мы можем поставлять чистую зеленую энергию на европейский рынок» , – сказал Шмыгаль.

«У нас есть одно из крупнейших на континенте подземных хранилищ газа на территории Украины – 33 миллиарда кубометров в очень безопасных условиях, которым уже сейчас пользуются многие европейские компании. Мы можем легко увеличить эту мощность на 10-15 миллиардов кубометров» , – подчеркнул он.

Шмыгаль отметил, что Украина также может «принести больше стабильности на мировой рынок продовольствия, и с нами ЕС может быть сильным геополитическим игроком, когда речь идет о продовольственной стабильности и безопасности в мире».

В то же время, он отверг обеспокоенность, что некоторые страны-члены ЕС могут желать медленного прогресса в присоединении Украины из-за нынешней обеспокоенности обвинениями в недобросовестной торговой практике.

«Мы не намерены создавать недобросовестную конкуренцию с нашими соседями, европейскими странами и европейскими фермерами. Именно поэтому мы просим Европейскую комиссию начать переговорный процесс с аграрным (разделом – ред.), чтобы ускорить согласование правил и норм» , – сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что Киев будет готов конкурировать по правилам ЕС и будет «готов к общению, к переговорам и компромиссам».

В Украине сосредоточено 5% мирового сырья и природных ресурсов, в том числе 22 из 30 важнейших видов сырья, необходимых для европейского производства, таких как литий, кобальт и титан.

«У нас также есть очень хорошие технологии для киберзащиты из-за гибридной войны с Россией, которые могут быть полезны ЕС для повышения безопасности и стабильности в киберзащите в цифровой сфере» , - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что Украина также планирует расширить свою инфраструктуру от Черного моря до Балтики и принять участие в проекте Rail Baltica.

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят дальнейшую долгосрочную военную помощь Киеву и проведут стратегические прения.

«Мы проходим через точку невозврата» , - сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос о своей оценке текущей ситуации.

Он добавил, что «ни одна страна не останется в стороне», если не будет справедливого результата войны.

«Президент России Владимир Путин рассчитывает на разрушение нашего единства - мы должны разочаровать его и оставаться едиными столько, сколько нужно для победы в этой войне» , - сказал Шмыгаль, отметив необходимость «сохранить единство ЕС, внутри Украины и внутри стран-членов ЕС».

Как сообщалось, Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает начать переговоры о вступлении с ЕС в первой половине этого года.