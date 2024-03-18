В соцсеть LinkedIn хотят добавить игры – источники

Соцсеть LinkedIn, которая сделала себе имя прежде всего как платформа для рекрутинга и налаживания деловых связей, проникает в совершенно новую для себя сферу - игры.﻿ Об этом пишет TechCrunch, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что LinkedIn рассчитывает таким образом увеличить время, которое пользователи проводят на платформе.

По данным TechCrunch, работа LinkedIn над игровым направлением началась на волне "пазломании", которая помогла таким простым играм, как Wordle, получить вирусный успех и миллионы игроков. Три первых проекта платформы - игры под названием Queens, Inference и Crossclimb.

Представитель LinkedIn подтвердил, что компания работает над играми, но сказал, что дата запуска еще не определена.

"Мы работаем над добавлением игр на основе головоломок к опыту LinkedIn, чтобы разблокировать немного развлечений, углубить отношения и, надеемся, создать возможность для разговоров. Следите за новостями!" , - сказал представитель компании.

Корпорация Microsoft, которая является владельцем LinkedIn, является игровым гигантом. Ее игровой бизнес, в который входят Xbox, Activision Blizzard и ZeniMax, в прошлом квартале принес 7,1 млрд долл доходов.