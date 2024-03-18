В Украине на почти 80% вырос спрос на подержанные автомобили из США

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 3,3 тысячи подержанных легковых автомобилей из США. Это составляет 19% от всех впервые зарегистрированных в феврале подержанных автомобилей. По сравнению с февралем 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился на 77%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Наибольшая доля из этого количества (48%) – машины с бензиновыми двигателями. Почти треть – электромобили. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальный сегмент авторынка охватили дизельные авто.

В топ-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:

Tesla Model 3 – 373 ед.; Tesla Model Y – 256 ед.; Jeep Cherokee – 212 ед.; Volkswagen Passat – 208 ед.; Ford Escape - 201 ед.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце – 6,3 года.