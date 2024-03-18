В Финляндии предостерегли об укреплении позиций Путина после "выборов"

Министр ВС Финляндии Элина Валтонен считает, что российский диктатор Владимир Путин после выборов упрочил позиции.﻿ Ссылаясь на издание Bayerischer Rundfunk, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что мы в целом продолжаем недооценивать Путина и его силу. Мы должны понимать, что ситуация может стать гораздо хуже" , - заявила Валтонен, комментируя исходящую от России угрозу.

Она также раскритиковала заявление лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха о возможной заморозке войны в Украине.

"Если мы на Западе пытаемся заморозить войну или сдерживаться и надеемся, что это приведет к ее окончанию, то мы просто ошибаемся. Вы просто должны установить границы для таких лидеров как Путин. Вы должны остановить их, потому что иначе они не остановятся" , - подчеркнула министр.

Она высоко оценила поддержку, которую Германия оказывает Украине, выразив надежду, что "Германия и дальше будет играть эту более значительную роль, не только в плане поддержки Украины, но и с целью дальнейшего расширения общих сил сдерживания, совместной обороны".