В Финляндии предостерегли об укреплении позиций Путина после "выборов"
Министр ВС Финляндии Элина Валтонен считает, что российский диктатор Владимир Путин после выборов упрочил позиции. Ссылаясь на издание Bayerischer Rundfunk, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что мы в целом продолжаем недооценивать Путина и его силу. Мы должны понимать, что ситуация может стать гораздо хуже", - заявила Валтонен, комментируя исходящую от России угрозу.
Она также раскритиковала заявление лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха о возможной заморозке войны в Украине.
"Если мы на Западе пытаемся заморозить войну или сдерживаться и надеемся, что это приведет к ее окончанию, то мы просто ошибаемся. Вы просто должны установить границы для таких лидеров как Путин. Вы должны остановить их, потому что иначе они не остановятся", - подчеркнула министр.
Она высоко оценила поддержку, которую Германия оказывает Украине, выразив надежду, что "Германия и дальше будет играть эту более значительную роль, не только в плане поддержки Украины, но и с целью дальнейшего расширения общих сил сдерживания, совместной обороны".