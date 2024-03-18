В ЕС рассказали, какие решения сегодня примут на встрече глав МИД

Министры иностранных дел ЕС на своей встрече рассмотрят увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро для поддержки Украины и использование доходов от российских замороженных активов для поддержки Киева.﻿ Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед встречей министров в понедельник, сообщает Европейская правда.

Боррель сообщил, что во встрече дистанционно примут участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я надеюсь, что мы в конце концов примем сегодня важные решения. Первое – украинский фонд поддержки с пополнением для Европейского фонда мира в размере 5 млрд евро, над чем дискутировали неделями. Я надеюсь, что сегодня министры точно это одобрят" , – сказал Боррель.

Он также сказал, что надеется на политическое согласие министров по использованию доходов от замороженных активов РФ на поддержку Украины, в частности для увеличения возможностей финансировать украинскую оборону.

"Я надеюсь, что сегодня будет достигнуто политическое согласие, чтобы наконец перейти к действиям по этому поводу" , – добавил Боррель.

Также министры намерены принять санкции в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального.