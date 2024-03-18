В Раде хотят перекрыть лазейку для уклонения от мобилизации

В парламентском комитете по вопросам национальной безопасности продолжают рассматривать законопроект о мобилизации. В частности, планируют перекрыть лазейку для уклонистов, когда ухаживающими за человеком с инвалидностью оформляют сразу несколько человек. Об этом заявил заместитель председателя комитета Егор Чернев, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Мы услышали проблему людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Сейчас ищем формулу, при которой люди с инвалидностью не будут лишены необходимого ухода. С другой стороны, мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклонисты. Они находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять ухаживающих. Этого не должно быть. Должен быть только один ухаживающий" , - сказал он.

По его словам, комитет поставил перед собой цель: с одной стороны, выполнить запрос Генштаба и Министерства обороны, с другой - удержать баланс прав, свобод и справедливости для людей.

Как только законопроект будет сбалансирован, он попадет в сессионный зал Верховной рады, сообщил депутат.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации. Принять его во втором чтении планировали в конце февраля, но рассмотрение и внесение поправок в проект закона затянулось до середины марта.