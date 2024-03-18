В Херсонской области из-за обстрелов пострадали трое полицейских

В Херсонской области за минувшие сутки в результате обстрелов пострадали трое полицейских. Об этом проинформировала Нацполиция.

"Российские агрессоры в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Бериславского и Херсонского районов, били из артиллерии, минометов, танков, авиации и БПЛА. В результате обстрелов пострадали четыре человека, среди них - трое полицейских" , - говорится в сообщении.

Указано, что от вражеских обстрелов пострадали Херсон, Садовое, Антоновка, Приднепровское, Понятовка, Киселевка, Ивановка, Приднепровское, Кизомыс, Берислав, Гавриловка, Львовое, Нововоронцовка и Дудчаны.

Повреждения получили шесть частных и два многоэтажных домов, два автомобиля, газовая АЗС и автосервис.

В частности, войска РФ атаковали дроном Львовое. В результате взрыва сброшенного боеприпаса пострадал 43-летний мужчина, у него минно-взрывная травма и огнестрельные ранения разных частей тела.

В городе Берислав в результате атаки дроном-камикадзе типа FPV поврежден многоэтажный дом. В Нововоронцовке вражеский БПЛА повредил газовую заправку, а в Антоновке – автомобиль.

По Ивановке российские войска били из танка, в результате чего пострадали трое сотрудников полиции – во всех контузии, добавили правоохранители.