Российские добровольцы обнародовали потери путинских войск

За несколько дней рейда российских добровольцев на территории России были уничтожены и повреждены сотни единиц военной техники, убиты и взяты в плен более 600 военных страны-агрессора. Об этом говорится в сообщении Легиона "Свобода России".

"За несколько дней проведения ограниченной военной операции на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск, наш противник понес огромные потери в живой силе и технике" , - отметили российские повстанцы.

По словам добровольцев, по состоянию на сегодняшний день потери армии РФ в Белгородской и Курской областях составили 613 убитых военнослужащих и 829 раненых. Взяты в плен 27 военных.

Уничтоженная техника:

7 танков (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)

20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)

6 гаубиц Д-30

4 БТР

4 миномета

2 МТ-12 Рапира

2 2С19 МСТ-С

2 БПЛА ZALA

1 БМ 21 Град

1 СПГ

1 комплекс Муром

1 станция РЭБ

1 ретранслятор

2 единицы бронированных автомобилей техники

2 единицы инженерной техники (экскаваторы)

57 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)

Выведенная из строя техника:

1 танк Т-80ПВМ

1 танк Т-72

1 БМП

1 БМ 21 Град

2 МТ-ЛБ

1 Мста-Б

1 ТОС-2

1 БМ 21 Град

1 2С1 Гвоздика

1 станция РЭБ

1 бронированный автомобиль

20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)

"Также уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в населенном пункте Горьковский и т.д." , - добавили повстанцы.

На фоне успешного рейда добровольцев на территорию РФ "самый ущерб понес имидж Путина как фигуры, которая якобы может сохранять под контролем ситуацию в стране", отметили бойцы ЛСР.