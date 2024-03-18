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Российские добровольцы обнародовали потери путинских войск

Российские добровольцы обнародовали потери путинских войск
Фото: t.me/VDlegionoffreedom

За несколько дней рейда российских добровольцев на территории России были уничтожены и повреждены сотни единиц военной техники, убиты и взяты в плен более 600 военных страны-агрессора. Об этом говорится в сообщении Легиона "Свобода России".

"За несколько дней проведения ограниченной военной операции на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск, наш противник понес огромные потери в живой силе и технике" , - отметили российские повстанцы.

По словам добровольцев, по состоянию на сегодняшний день потери армии РФ в Белгородской и Курской областях составили 613 убитых военнослужащих и 829 раненых. Взяты в плен 27 военных.

Уничтоженная техника:

  • 7 танков (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)
  • 20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)
  • 6 гаубиц Д-30
  • 4 БТР
  • 4 миномета
  • 2 МТ-12 Рапира
  • 2 2С19 МСТ-С
  • 2 БПЛА ZALA
  • 1 БМ 21 Град
  • 1 СПГ
  • 1 комплекс Муром
  • 1 станция РЭБ
  • 1 ретранслятор
  • 2 единицы бронированных автомобилей техники
  • 2 единицы инженерной техники (экскаваторы)
  • 57 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)

Выведенная из строя техника:

  • 1 танк Т-80ПВМ
  • 1 танк Т-72
  • 1 БМП
  • 1 БМ 21 Град
  • 2 МТ-ЛБ
  • 1 Мста-Б
  • 1 ТОС-2
  • 1 БМ 21 Град
  • 1 2С1 Гвоздика
  • 1 станция РЭБ
  • 1 бронированный автомобиль
  • 20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)
"Также уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в населенном пункте Горьковский и т.д." , - добавили повстанцы.

На фоне успешного рейда добровольцев на территорию РФ "самый ущерб понес имидж Путина как фигуры, которая якобы может сохранять под контролем ситуацию в стране", отметили бойцы ЛСР.

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