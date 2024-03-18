Российские добровольцы обнародовали потери путинских войск
За несколько дней рейда российских добровольцев на территории России были уничтожены и повреждены сотни единиц военной техники, убиты и взяты в плен более 600 военных страны-агрессора. Об этом говорится в сообщении Легиона "Свобода России".
"За несколько дней проведения ограниченной военной операции на территории Белгородской и Курской областей против путинских войск, наш противник понес огромные потери в живой силе и технике" , - отметили российские повстанцы.
По словам добровольцев, по состоянию на сегодняшний день потери армии РФ в Белгородской и Курской областях составили 613 убитых военнослужащих и 829 раненых. Взяты в плен 27 военных.
Уничтоженная техника:
- 7 танков (в т.ч. три Т-72, один Т-72БЗ)
- 20 БМП (в т.ч. БМП-2, БМП-3)
- 6 гаубиц Д-30
- 4 БТР
- 4 миномета
- 2 МТ-12 Рапира
- 2 2С19 МСТ-С
- 2 БПЛА ZALA
- 1 БМ 21 Град
- 1 СПГ
- 1 комплекс Муром
- 1 станция РЭБ
- 1 ретранслятор
- 2 единицы бронированных автомобилей техники
- 2 единицы инженерной техники (экскаваторы)
- 57 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)
Выведенная из строя техника:
- 1 танк Т-80ПВМ
- 1 танк Т-72
- 1 БМП
- 1 БМ 21 Град
- 2 МТ-ЛБ
- 1 Мста-Б
- 1 ТОС-2
- 1 БМ 21 Град
- 1 2С1 Гвоздика
- 1 станция РЭБ
- 1 бронированный автомобиль
- 20 единиц разной автомобильной техники (тяжелой и легкой)
"Также уничтожены или повреждены места сосредоточения личного состава, склады боекомплекта, блиндажи, башни с антенными комплексами, фортификационные сооружения, камеры видеонаблюдения, станция сотовой связи, мост в населенном пункте Горьковский и т.д." , - добавили повстанцы.
На фоне успешного рейда добровольцев на территорию РФ "самый ущерб понес имидж Путина как фигуры, которая якобы может сохранять под контролем ситуацию в стране", отметили бойцы ЛСР.