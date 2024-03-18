Военные НАТО уже находятся в Украине – El Pais

Войска НАТО уже находятся в Украине для контроля над вооружениями, разведывательных операций и обучения.﻿ Об этом сообщает испанское издание El Pais, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Издание опросило множество военных источников из Украины и ЕС за более чем два года войны, и все они согласны с тем, что ни одна армия НАТО не участвовала в наземных боевых действиях. Но они также согласны с тем, что у них есть информаторы на местах, которые предоставляют информацию о ситуации на фронте, определяют эффективность поставляемого вооружения, а также возможные проблемы при его использовании, а также выявляют возможные случаи коррупции при оказании помощи.

Некоторые из этих неофициальных информаторов - отставные иностранные военные, воюющие добровольцами в рядах украинских Вооруженных сил.

По крайней мере два источника, американский и украинский, утверждают, что Вашингтон особенно активно контролирует их помощь, организуя миссии между своим посольством и украинскими властями, а также посещая их вне официальных каналов.

Инициатива Макрона по отправке войск в Украину

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Запада могут ввести войска для помощи Украине. Но, по его словам, консенсуса в этом вопросе нет.

Позже французский лидер уточнил, что Париж может перекинуть своих военных в Украину, если Россия снова начнет наступать на Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, включая Германию, Чехию, Болгарию, Польшу, Испанию и Италию. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

14 марта Макрон снова сделал заявление о войсках Франции в Украине. Он подчеркнул, что такой вариант не исключается.