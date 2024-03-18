После "выборов" РФ может проводить мобилизацию более открыто – ГУР

После нелегитимных выборов Россия может проводить мобилизацию "более открыто". Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает Лига.net.

"После этого фарса, который назвали выборами Путина, мобилизационные мероприятия, возможно, будут носить более открытый характер, это правда" , – сказал он.

Вместе с тем, отметил Юсов, мобилизация в России "ни на минуту не останавливалась".

Первый день "выборов" в России сопровождался поджогами избирательных урн, порчей бюллетеней разными способами – от выливания на них зеленки до попыток швырнуть туда коктейль Молотова.

У Юсова спросили, это проявление бунтов российской оппозиции или провокации российских спецслужб.