После "выборов" РФ может проводить мобилизацию более открыто – ГУР
После нелегитимных выборов Россия может проводить мобилизацию "более открыто". Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает Лига.net.
"После этого фарса, который назвали выборами Путина, мобилизационные мероприятия, возможно, будут носить более открытый характер, это правда", – сказал он.
Вместе с тем, отметил Юсов, мобилизация в России "ни на минуту не останавливалась".
Первый день "выборов" в России сопровождался поджогами избирательных урн, порчей бюллетеней разными способами – от выливания на них зеленки до попыток швырнуть туда коктейль Молотова.
У Юсова спросили, это проявление бунтов российской оппозиции или провокации российских спецслужб.
"В России остается большое количество людей, которые готовы сопротивляться режиму, и делают это разными способами. Кто-то может поджечь избирательную кабинку или залить ее зеленкой, а кто-то с оружием в руках как добровольцы из Российского добровольческого корпуса, Легиона "Свобода России", Сибирского батальона готовы освобождать свою Родину от режима Путина", – ответил представитель ГУР.