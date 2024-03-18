В Украину приехал американский сенатор-республиканец Грэм

Сегодня, 18 марта, в Украину с визитом прибыл сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм. Об этом сообщили в посольстве США в Украине.

"Непреклонная поддержка США имеет решающее значение для успеха Украины в противостоянии незаконной полномасштабной войне с Россией" , - говорится в сообщении.

Грэм неоднократно во время полномасштабного вторжения посещал Украину. Во время одной из таких поездок он высказал мнение, что в Украине должны проходить выборы, несмотря на войну.