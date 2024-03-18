Санду назвала провокацией информацию об атаке на Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду назвала "провокацией" сообщения о якобы атаке дронам-камикадзе на воинскую часть во временно оккупированном Приднестровье. Ссылаясь на пресс-конференцию президента Молдовы, сообщает Лига.net.

По ее словам, согласно информации Кишинева, инцидент больше похож на провокацию.

"Для поддержания напряженности и страха среди людей" , — сказала Санду.

Ранее в Бюро реинтеграции Молдовы назвали сообщения об ударе дрона-камикадзе по Тирасполю "попыткой спровоцировать страх и панику в регионе".