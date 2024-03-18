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Санду назвала провокацией информацию об атаке на Приднестровье

Санду назвала провокацией информацию об атаке на Приднестровье
Фото: facebook/Maia Sandu

Президент Молдовы Майя Санду назвала "провокацией" сообщения о якобы атаке дронам-камикадзе на воинскую часть во временно оккупированном Приднестровье. Ссылаясь на пресс-конференцию президента Молдовы, сообщает Лига.net.

По ее словам, согласно информации Кишинева, инцидент больше похож на провокацию. 

"Для поддержания напряженности и страха среди людей", — сказала Санду.

Ранее в Бюро реинтеграции Молдовы назвали сообщения об ударе дрона-камикадзе по Тирасполю "попыткой спровоцировать страх и панику в регионе".

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