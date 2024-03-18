Санду назвала провокацией информацию об атаке на Приднестровье
Президент Молдовы Майя Санду назвала "провокацией" сообщения о якобы атаке дронам-камикадзе на воинскую часть во временно оккупированном Приднестровье. Ссылаясь на пресс-конференцию президента Молдовы, сообщает Лига.net.
По ее словам, согласно информации Кишинева, инцидент больше похож на провокацию.
"Для поддержания напряженности и страха среди людей", — сказала Санду.
Ранее в Бюро реинтеграции Молдовы назвали сообщения об ударе дрона-камикадзе по Тирасполю "попыткой спровоцировать страх и панику в регионе".