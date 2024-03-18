МИД Германии о "выборах Путина": У россиян не было выбора

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что у россиян не было выбора во время голосования за президента РФ в эти выходные. Об этом она сказала, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС в понедельник, сообщает Европейская правда.

Бербок заявила, что голосование в России "было выборами без выбора".

"Избирательный процесс свидетельствует не только о безрассудном поведении Путина в отношении собственного народа, но и противоречит нормам ООН. Так называемые "выборы" в частях Украины, в частях Молдовы и частях Грузии противоречат международному праву" , – сказала она.

Бербок также обратила внимание, что многие россияне в эти выходные четко показали, что они не поддерживают позицию этого "российского президента".

Евросоюз раскритиковал российские "выборы президента" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся в том числе на оккупированных территориях Украины.