Австрия отказалась посылать своих военных в Украину
Австрия считает недопустимым отправку своих военных в Украину из-за нейтралитета. Об этом заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF, сообщает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что Вена придерживается той же позиции и по поставке военной помощи Киеву. При этом у НАТО консенсуса по этой проблеме нет, добавил он.
"Считаю такие обсуждения ненужными. Очевидно, что Австрия говорит нет. Мы будем придерживаться нейтралитета. Никакого отправления военных, никаких поставок военного материала, оружия и боеприпасов для Украины", – сказал Шалленберг.