Австрия отказалась посылать своих военных в Украину

Австрия считает недопустимым отправку своих военных в Украину из-за нейтралитета. Об этом заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF, сообщает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что Вена придерживается той же позиции и по поставке военной помощи Киеву. При этом у НАТО консенсуса по этой проблеме нет, добавил он.