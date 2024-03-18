Зеленский пригласил Индонезию присоединиться к "саммиту мира"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто, в котором пригласил страну присоединиться к "саммиту мира".

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

Зеленский поздравил Субианто с победой на выборах и выразил надежду на продолжение взаимовыгодных двусторонних отношений.

"В 2022 году я представил Формулу мира – реальный путь к справедливому миру – именно в Индонезии. Теперь мы готовим инаугурационный саммит мира, и участие Индонезии в нем для нас принципиально важно" , – написал Зеленский.

Он добавил, что пригласил присоединиться к участию в саммите и реализации пунктов по продовольственной и ядерной безопасности, а также по обмену пленными.