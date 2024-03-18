Во Франции отказались признавать проведение и результаты "выборов" в РФ

Франция берет в известность ожидаемые результаты так называемых «выборов» в России, согласно которым диктатор Владимир Путин остается «президентом» на пятый срок, и отмечает, что никогда не признает результаты «голосования» на временно оккупированных украинских территориях. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства Европы и иностранных дел Франции, сообщает Укринформ.

«Франция осуждает организацию так называемых выборов на временно оккупированных ею украинских территориях: в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, а также в отдельных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей» , - говорится в тексте.

Франция также никогда не признает проведение и результаты этих так называемых выборов и подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины.

«Франция осуждает создание Россией избирательных участков в сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии, а также в Приднестровском регионе Республики Молдова без согласия грузинских и молдавских властей» , - сообщает главный офис французской дипломатии.

В то же время там поприветствовали «мужество многих российских граждан, мирно продемонстрировавших свое несогласие в день выборов».