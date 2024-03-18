Кабмин выделил 5 млн гривен на дроны – Шмигаль

Кабинет министров Украины выделил дополнительные 5 млн. гривен на нужды Сил безопасности и обороны. Деньги направят закупку беспилотников.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Дополнительные 5 млрд грн выделили сегодня для сил безопасности и обороны. Средства будут направлены на закупку дронов, необходимых для наших защитников на передовой" , – написал Шмыгаль.

Он отметил, что "каждая гривна, поступающая в госбюджет в виде налогов, будет идти на усиление нашей обороноспособности".