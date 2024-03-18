Италия осудила путинские выборы на оккупированных территориях Украины

Официальный Рим заявил, что не считает свободными и честными "перевыборы" Владимира Путина в России, и осудил организацию голосования на оккупированных территориях Украины. Заявление опубликовал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает Европейская правда.

"Выборы в России не были ни свободными, ни честными и проводились в том числе на противоправно оккупированных территориях Украины. Мы продолжим работать над достижением справедливого мира, при котором Россия прекратит агрессивную войну против Украины в соответствии с нормами международного права" , – заявил глава МИД Италии.

Евросоюз раскритиковал российские "выборы президента" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся в том числе на оккупированных территориях Украины.

Напомним, уже ряд государств Восточной Европы, Германия и Великобритания заявили, что российские "выборы" невозможно считать свободными и честными, а глава Минобороны Британии сравнил Путина с советским диктатором Сталиным.