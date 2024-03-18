Данилов объяснил, в каких случаях от РФ стоит ждать усиления инфоатак

Россия начинает интенсивно говорить о применении ядерного оружия в моменты ухудшения ситуаций на фронте, ведь Кремль считает "пропаганду страха" эффективным инструментом влияния во внешней политической агрессии.﻿ Ссылаясь на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Есть характерная примета: как только для Путина начинает ухудшаться ситуация на фронте, в мире, на России, тем громче и интенсивнее начинают раздаваться разговоры о готовности к применению ядерного оружия. Сила, как последний аргумент тупых, - фирменный стиль путинского общения" , - пишет глава СНБО.

По его словам, для этого Кремль использует самые разные площадки, собственных и иностранных спикеров, открытых союзников, латентных сателлитов в медиа, политике и бизнесе.

Данилов отметил, что дезинформационные кампании о "неизбежности поражения Украины", о "слабости и некомпетентности украинской власти", о "неотвратимости территориальных потерь" и "необходимости проведения мирных переговоров на российских условиях" выходят в максимальную фазу активности.

"Пропаганда страха" до сих пор считается Кремлем эффективным инструментом влияния в реализации агрессивных внешнеполитических стратегий. Прием, который до сих пор в целом давал возможность Западу влиять на систему принятия решений по поддержке Украины" , - отмечает он.

Однако, как отметил секретарь СНБО, ситуация меняется вместе с пониманием мирового сообщества, с кем приходится иметь дело.

"Потому что родившемуся на российских задворках не дано говорить языком аргументов и логики, оно понимает исключительно метод взбучки. Что невозможно допустить создание прецедента ядерного шантажа, прикрываясь которым открывается дверь к совершенно неограниченным территориальным захватам" , - добавил Данилов.

Он пояснил, что на ядерные угрозы России должны быть коллективные действия по подготовке к наказанию и локализации потенциального агрессора.

"И поэтому есть осторожный оптимизм, что этот процесс с опозданием, но начался" , - подытожил секретарь СНБО.

Как сообщалось, недавно Россия начала новую кампанию по дезинформации по ситуации на юге Украины. Разгоняет фейки о, якобы, эвакуации госслужащих из Херсона.

Также РФ распространяла информацию о том, что Украина якобы готовится к сдаче Харькова. Такие вбросы являются фейковыми.

Накануне российские пропагандисты распространяли очередные вбросы о якобы наступлении оккупантов на Киев и "вырубке лесов в Беларуси для этого". Эта информация не соответствует действительности.