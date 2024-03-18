Трамп заявил, что Путин, возможно, причастен к смерти Навального

45-й президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что российский диктатор Владимир Путин "вероятно причастен" к смерти оппозиционера Алексея Навального. Его цитирует Politico, сообщает Лига.net.

"Я не знаю, но возможно. Я имею в виду, вероятно, я не знаю <...> Он молодой человек, поэтому по статистике он должен был бы жить еще в течение длительного времени. Итак, произошло нечто необычное" , - сказал Трамп, отвечая на вопрос, причастен ли Путин к "внезапной" смерти Навального.

16 февраля россияне заявили о смерти Навального в колонии Ямало-Ненецкого округа. У него якобы оторвался тромб. Президент Владимир Зеленский заявил, что в смерти российского оппозиционера виноват Путин.

Через два дня Трамп назвал его убийство в тюрьме "очень печальной ситуацией". Еще раньше в контексте смерти Навального экс-президент США намекнул, что его тоже "преследуют" в своей стране.