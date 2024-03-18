В РФ сообщили о двух погибших после обстрела окрестности Белгорода

В Белгородской области России два человека погибли в результате обстрела. Ссылаясь на заявление губернатора Вячеслава Гладкова, сообщает Радио Свобода.

По его словам, в селе Никольское Белгородского района после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ погибли два человека, еще четверо были ранены.

Гладков пишет, что в результате прямого попадания в частный жилой дом погибли 17-летний парень и мужчина. От ранений они скончались до приезда скорой помощи. Из-под завалов дома извлекли маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей. Еще трое пострадавших от госпитализации отказались.

Спасатели продолжают разбор завалов, в доме могут находиться еще две женщины.

Разрушения зафиксированы еще в нескольких населённых пунктах прифронтовой области.

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