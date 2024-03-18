Фронт, защита инфраструктуры, укрепление: Зеленский собирал Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором обсудили ситуацию на фронте и снабжение оружием, защиту критической инфраструктуры, а также строительство оборонных укреплений.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале.

"Получил подробные сведения с фронта. Доклад Главкома Александра Сырского по основным направлениям активных действий. Доклады по расходам и поступлению боеприпасов, данные разведок. Также прошлись по состоянию выполнения заключенных контрактов и контрактования на будущие периоды: закупка и производство техники, вооружения, снарядов" , – говорится в сообщении.

Также на Ставке докладывали премьер-министр Денис Шмигаль, вице-премьер Александр Кубраков, председатели правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев и "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий о защите объектов критической инфраструктуры - энергетики, водо- и газообеспечения.

Среди прочего обсудили продолжение строительства оборонных рубежей – заслушали премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу специальной службы транспорта Минобороны Богдана Бондаря.