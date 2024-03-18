Атаки по российским НПЗ вызвали рост цен на газ в Европе

Цены на европейский природный газ растут четвертый день подряд, что является самой длинной серией с конца января. Это происходит из-за сокращения поставок с завода СПГ Freeport (США) и беспилотных атак на российские НПЗ.﻿ Об этом говорится в материале агенства Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Котировки фьючерсов в понедельник подскочили на 7,7%, что стало самым большим внутридневным ростом с 3 января. Цены в последнее время, поскольку трейдеры сосредотачиваются на факторах, которые повлияют на пополнение газовых хранилищ перед следующей зимой.

Одним из факторов роста цен является сокращение поставок на экспортный завод СПГ Freeport в Техасе, поскольку некоторые работы будут продлены до апреля. А в Норвегии незапланированные технические нарушения сокращают экспорт трубопроводного газа.

Цены на газ также повторяют рост цен на нефтяных контрактах после украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, что повышает "геополитическую температуру", заявил руководитель отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Слот Хансен.