Германия договорилась с ОАЭ о долгосрочных поставках сжиженого газа

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Co.) в понедельник, 18 марта, заключила с немецкой компанией Securing Energy for Europe (SEFE) договор о намерениях по поводу поставки в течение 15 лет сжиженного природного газа с нового завода в городе Эр-Рувайс, начиная с 2028 года. Об этом говорится на сайте SEFE, сообщает Лига.Бизнес.

Завод Ruwais LNG проектируется как первый в регионе экспортный терминал, который будет работать исключительно на экологически чистой энергии – возобновляемых источниках и атомной энергии (недалеко от Эр-Рувайса расположена атомная электростанция Барака). Предприятия будет состоять из двух линий сжижения газа общей мощностью 9,6 млн тонн в год, что увеличит общую экспортную мощность ADNOC более чем в два раза.

Германия будет импортировать 1 млн тонн LNG в год.

SEFE – это национализированная Германией "дочка" Газпрома Gazprom Germania, над которой он потерял контроль в апреле 2022 года из-за агрессии России против Украины. Компанию передали в управление Федеральному сетевому агентству Германии и переименовали в SEFE, а осенью того же года ее национализировали.

До полномасштабной войны Германия была крупнейшим импортером российского газа, но с 2022 начала активно искать альтернативные источники поставки. Министерство иностранных дел Германии Аналена Бербок говорила, что за дешевый российский газ пришлось платить безопасностью и независимостью.

В ноябре 2022 года QatarEnergy договорилась с ConocoPhillips о 15-летнем контракте на поставку 2 млн тонн LNG для Германии. Они начнутся с 2026 года.

В декабре 2023 года норвежская Equinor заключила с SEFE десятилетний контракт на поставку 10 млрд куб. м газа в Германию с возможностью его продления еще на пять лет – до 2038 года включительно.