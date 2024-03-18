Украинцы в прошлом году заработали $850 млн на криптовалюте – исследование

В 2023 году Украина заняла 12 место в мировом рейтинге стран по размеру прибыли от инвестиций в криптоактивы, обойдя Бразилию, Японию и Канаду по этому показателю.

Об этом говорится в исследовании Chainalysis, сообщает Минцифры.

"Для поддержки развития криптокомпаний, заинтересованных работать на украинском рынке, в прошлом году Минцифра вместе с представителями бизнеса разработала проект закона о виртуальных активах № 10225-1. Его цель — создать благоприятные условия для работы с новым классом активов и установить прозрачные правила их налогообложения" , – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что легализация криптоиндустрии поможет привлечь большую часть иностранных инвестиций, необходимых для восстановления экономики Украины, а украинские блокчейн-специалисты смогут реализовать свой потенциал.