"Новая почта" начала доставлять заказы с OLX в Польшу
Оператор доставки "Новая почта" начала доставлять заказы с украинского OLX в Польшу, сообщает Экономическая правда.
"Отныне украинцы в Польше могут заказывать вещи с маркетплейса OLX Украина в любое отделение Nova Post. Стоимость товара не должна превышать 1800 грн", - говорится в сообщении.
Услуга доступна всем пользователям сайта и приложений olx.ua с украинским номером телефона и украинской банковской картой.
Срок доставки в Польшу составляет от 3 дней после подтверждения сделки продавцом. В то же время услуга доступна только для товаров, разрешенных к пересылке через границу.
Для заказа товара с маркетплейса в отделение Nova Post в Польше нужно:
- выбрать товар на сайте или в приложении olx.ua стоимостью до 1800 грн
- нажать "Купить с доставкой" и выбрать опцию "Новая почта в Польшу".
- заполнить свои ФИО на украинском и выбрать город и отделение Nova Post в Польше. оплатить на сайте за доставку товара, стоимость и сбор за сервис "Безопасная сделка" украинской банковской картой онлайн.
- ожидать подтверждения сделки от продавца и доставки вашего заказа в отделение в Польше.
Самыми популярными категориями заказов сейчас является одежда, книги и мелкая техника.
Сейчас в Польше работают уже 40 отделений Nova Post, собственная курьерская доставка по всей стране и есть возможность получать и отправлять в Украину с почтоматов InPost.