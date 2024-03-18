В МИД Германии отвергли призывы социал-демократов к замораживанию войны
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок однозначно отвергла призывы к замораживанию агрессивной войны России против Украины, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
"Тот, кто ознакомился с последним докладом ООН о российских военных преступлениях на оккупированных территориях, на мой взгляд, не будет снова говорить о возможном замораживании конфликта", - заявила она.
При этом министр подчеркнула, что доклад ООН читается "как абсолютная книга ужасов".
Призывы к замораживанию войны
Лидер немецкой парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених во время дебатов в Бундестаге в прошлый четверг заявил о необходимости заморозить войну в Украине.
"Мы должны говорить не только о том, как вести войну на Украине. Мы также должны думать о том, как заморозить войну и в конечном итоге прекратить ее", - заявил он.
Заявление Мютцениха вызвало резкую критику со стороны "зеленых" и СвДП.
Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что замораживание войны приведет только к возобновлению в больших масштабах.
При этом премьер Британии Риши Сунак выступал против резкого прекращения боевых действий, поскольку это не будет справедливым и крепким миром для Украины.