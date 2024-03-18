В Молдове в центре для украинских беженцев зафиксировали вспышку кори

В центре размещения беженцев из Украины в Кишиневе зафиксировали вспышку кори. Заразились пять украинских граждан, в том числе дети. Цитируют молдавские СМИ заместителя главы столичного управления медицинской и социальной помощи Владимира Болокана, сообщает Корреспондент.

Первых трех больных корью обнаружили в середине прошлой недели, а на следующий день количество больных возросло до пяти.

"Все, кто заразился - граждане Украины. Детей госпитализировали в инфекционную больницу им.Тома Чорба, их состояние стабильное" , - добавил чиновник.

Центр, в котором зафиксирована вспышка вируса, закрыли на карантин на 21 день. Болокан отметил, что не знает, были ли привиты от кори заразившиеся.