Грузия осудила проведение выборов РФ в Абхазии и Южной Осетии

Министерство иностранных дел Грузии осуждает проведение "выборов" президента РФ в оккупированных регионах Грузии и незаконное открытие избирательных участков, сообщает Укринформ.

Отмечается, что со стороны Российской Федерации это шаг против суверенитета и территориальной целостности Грузии, который грубо нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, полностью игнорирует Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт.

"Проведение любых выборов на оккупированных территориях является незаконным на фоне оккупации, что установлено, в том числе, международными судами, а также в условиях, когда населению, изгнанному с оккупированных территорий в результате этнической чистки, до сих пор не предоставлена возможность вернуться в свои дома" , – говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Грузии призывает Российскую Федерацию прекратить действия против суверенитета и территориальной целостности Грузии и выполнить свои международные обязательства, в том числе соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенное при посредничестве ЕС.

МИД Грузии также призывает международное сообщество дать надлежащую оценку и отреагировать на другие незаконные действия России в оккупированных регионах, направленных на посягательство на суверенитет и территориальную целостность Грузии.

По данным грузинских СМИ, в самопровозглашенной Абхазии было открыто 30 избирательных участков, в Южной Осетии – 11. Кроме того, в голосовании приняли участие российские военнослужащие.