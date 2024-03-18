ЦИК РФ закончила подсчет бюлетней и назвала "победителя гонки"

Российская центральная избирательная комиссия утверждает, что подсчитала 100% протоколов на «выборах президента» РФ, по результатам которых диктатор Владимир Путин якобы набрал 87,28%.﻿ Об этом информировало российское пропагандистское агентство ТАСС, сообщает Новое время.

По данным ЦИК, среди других кандидатов Николай Харитонов вроде бы набрал 4,31% голосов, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,20%.

Голосование на «выборах» президента РФ продолжалось в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Путин «украл еще одни выборы» в РФ.

По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, страны Запада продолжают недооценивать Путина, который после «президентских выборов» в РФ еще больше укрепился.

В то же время глава МИД Германии Анналени Бербок сказала, что «президентские выборы» в России «не были настоящими».

Кроме того, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что «президентские выборы» в России проходили в условиях беспрецедентного ограничения гражданских и политических прав и «не могут считаться и называться выборами».