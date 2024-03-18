Главы МИД стран Евросоюза согласовали выделение 5 млрд евро Украине

На заседании Совета министров иностранных дел ЕС, в котором принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, было принято окончательное решение о выделении дополнительных 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Украины, сообщает Укринформ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность коллегам за этот шаг, а также поблагодарил Чехию за своевременную инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины и всем государствам-членам ЕС, которые уже внесли свои вклады в ее воплощение.

"Призываю тех, кто еще размышляет над вкладами, сделать их как можно быстрее. Это касается не только чешской инициативы, но и нескольких других подобных инициатив. Каждый день имеет значение" , - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что угрозы России в адрес членов НАТО и ЕС говорят о том, что российский диктатор стремится расширять агрессию. Поддержка Украины является единственным способом помешать этим планам.

"Украинский солдат — единственная надежда Европы на сохранение мира. Не должно быть никаких ограничений или задержек в обеспечении украинских военных всем, в чем они нуждаются, чтобы сломать позвоночник российским оккупационным войскам на украинской земле" , – подчеркнул Кулеба.

Министр поздравил инициативу президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен по использованию доходов от замороженных российских активов для закупки военного оборудования для Украины. По его убеждению, союзники должны найти необходимые правовые основания и политическую волю для использования не только доходов, но и самих активов.