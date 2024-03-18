По всей Украине объявили воздушную тревогу: в небе носитель "Кинжала" (Обновлено)

Днем 18 марта по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в России потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась 13 минут, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в соцсетях, карта тревог.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!"

Обновлено: В 16.13 Воздушные силы объявили отбой угрозы по МиГ-31К.