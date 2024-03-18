В Литве считают, что ЕС не договорится об отправке западных войск в Украину

Европейские лидеры, вероятно, не смогут прийти к договоренностям в вопросе потенциального отправления западных войск на территорию Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает LRT.

"Я не верю, что есть возможность договориться об этом. Мы доказали в прошлом, что не можем договориться по менее чувствительным вопросам, поэтому я не думаю, что мы сможем договориться об этом" , – сказал он журналистам на встречу министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Однако он заявил, что его страна готова обсуждать все варианты и участвовать в коалициях, которые помогут Украине выиграть войну.

"С другой стороны, мы будем говорить о том, что мы не можем дать Украине. Мы не можем договориться о новом пакете санкций. Очевидно, что есть трудности с определением даты межгосударственной конференции, которая дала бы старт переговорам о членстве Украины в НАТО, и мы не можем договориться о дополнительной военной поддержке для Украины, и многие другие вещи" , - сказал он.

Напомним, на заседании Совета министров иностранных дел планируется обсудить войну России против Украины, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Заявления Макрона по отправке войск в Украину

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Запада могут ввести войска для помощи Украине. Но, по его словам, консенсуса в этом вопросе нет.

Позже французский лидер уточнил, что его страна может опрокинуть своих военных в Украину, если Россия снова начнет наступать на Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, включая Германию, Чехию, Болгарию, Польшу, Испанию и Италию. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

Добавим, что 14 марта Макрон снова сделал заявление о войсках Франции в Украине. Он подчеркнул, что такой вариант не исключается.