Россияне ударили по Сумщине: в Конотопе повреждена инфраструктура

В понедельник 18 марта российско-оккупационные войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре города Конотоп и населенных пунктах Сумского района, последствия уточняются, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Сумская ОВА, Воздушные силы в соцсетях.

В 15.24 Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации вдоль северной границы и пусках управляемых авиационных бомб на Сумщину.

В 15.29 появилось сообщение о ракете в направлении Конотопа.

По данным обладминистрации, в результате вражеских ударов, предварительно, погибших нет. В Конотопе повреждены объекты коммунальной сферы. На месте работают все необходимые службы.

"Последствия атаки государства-агрессора уточняются.

Берегите себя, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, находитесь в укрытиях".