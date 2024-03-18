В РФ заявили, что Папа Римский поздравил Путина с победой на выборах: Ватикан отреагировал

Глава Мирового союза староверов, россиянин Леонид Севастьянов заявил, что Папа римский Франциск поздравил главу Кремля Владимира Путина с победой на "выборах" в России, сообщает Деловая столица.

Об этом Севастьянов заявил в комментарии российским пропагандистам.

"Папа Римский поздравляет Владимира Путина с избранием на должность президента Российской Федерации" , – сказал российский религиозный деятель.

Впоследствии, информация об этом поступила в Ватикан, где ее опровергли.

"Ватикан заявил, что папа Римский не поздравлял Путина с переизбранием. В службе печати Святого престола сообщили, что информация о приветствии не соответствует действительности" , – отреагировали у Папы Римского в комментарии российским же пропагандистам.

Как сообщалось, 9 марта Папа Римский Франциск в интервью призвал к переговорам Украины с Россией, отметив, что "сильнее будет тот, кто будет иметь мужество поднять белый флаг". Позже в Ватикане попытались оправдаться за заявление Франциска.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что "поднимать белое знамя" в знак капитуляции должно зло, и для этого его следует сначала победить, а министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к Папе с предложением призвать Путина вывести армию из Украины. Также заявление Папы подвергли критике и в немецком Бундестаге.

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав Шевчук заявил, что хоть Украина изранена, но непокорена и выстоит в войне.

Кроме того, на заявление Франциска отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, попросив не заниматься виртуальным посредничеством на расстоянии 2.5 тыс. км.

"Когда российское зло 24 февраля начало эту войну, все украинцы встали на защиту. Христиане, мусульмане, иудеи — все. И я благодарю каждого украинского капеллана, которые — с армией, в Силах обороны. Там, на передовой. Защищают жизнь и человечность. Поддерживают и молитвой, и разговором, и делом" , — заявил он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что самыми сильными являются те, кто становится на сторону Добра в борьбе со злом, а не призывает к переговорам.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Папы Римского, сказал, что "капитуляция — это не мир".

Министерство иностранных дел Украины 11 марта вызвало Апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса из-за призывов Папы Римского к Украине поднять "белый флаг".

12 марта в Ватикане снова начали оправдывать Папу Франциска. Государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин заявил, что в Украине должны быть созданы условия для переговоров по справедливому и длительному миру. Для этого агрессор, прежде всего, должен прекратить огонь.