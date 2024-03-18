Какие пенсии будут получать украинцы в 2050 году: прогнозы

В 2050 году украинцы будут получать пенсии в рамках солидарной пенсионной системы не выше, чем 20% от средней к тому времени заработной платы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в материале "Пенсионные перспективы украинцев: солидарная нищета или индивидуальные накопления".

Рассчеты экспертов

Долгосрочные прогнозы с учетом демографической статистики накануне полномасштабной войны демонстрируют способность солидарной пенсионной системы Украины финансировать пенсии на уровне не более 18% от заработной платы в 2050 году.

"Это значит, что если средняя заработная плата составляет, скажем, 20 тысяч гривен, то за счет социальных взносов можно профинансировать среднюю пенсию в размере не более 3 600 гривен" , - подсчитывает экс-замминистра социальной политики Украины (в 2020-2022 годах), глава совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Татьяна Сальникова.

На способность солидарной пенсионной системы обеспечивать пенсионные выплаты будут влиять миграционные тенденции. В конце концов, должна быть проведена перепись населения, которая дала бы надежные данные для расчетов.

"По нашим довоенным расчетам, до 2050-го года солидарная пенсия, которую сможет обеспечить государство, составляла бы где-то 1300-1600 грн (в ценах 2021-го года). То есть даже меньше, чем уровень пенсий, который был в довоенном 2021-м году. С февраля 2022-го года демографическая ситуация ухудшилась. На сегодняшний день трудно спрогнозировать, какие могут быть пенсии в будущем. Однако вряд ли можем рассчитывать на лучшие солидарные пенсии, чем мы прогнозировали три года назад" , - говорит исполнительный директор центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Дмитрий Боярчук.

ООН прогнозирует уменьшение численности населения Украины к 2050 году на 28%. В то же время доля лиц в возрасте от 60 лет вырастет до 32%, при сохранении текущих показателей рождаемости, смертности и миграции. Это в свою очередь приведет к росту соотношения между численностью населения пенсионного и трудоспособного возраста почти вдвое, подсчитывает директор управления локальными активами инвестиционной группы ICU Григорий Овчаренко. Результатом станет уменьшение соотношения средней пенсии к заработной плате на момент выхода на пенсию с текущих 28% до менее 20%.

Напомним, о неутешительных финансовых перспективах будущих получателей государственных пенсий в рамках солидарной системы открыто, и уже не первый год, заявляют в правительстве. В частности, еще в 2020 году премьер-министр Денис Шмыгаль проиллюстрировал демографические тенденции в Украине и пенсионные перспективы украинцев через 15 лет.

Уже тогда у нас была средняя пенсия на уровне 29% от средней зарплаты. А в перспективе, прогнозировал Шмыгаль, у нас будет не более 20%. И это при том, что минимально необходимый уровень пенсий по стандартам Международной организации труда, которые обязалась выполнять Украина, – 40% от зарплаты.

Широкомасштабная война только усугубила эти перспективы.