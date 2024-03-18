Столтенберг осудил российские "выборы" в оккупированных частях Украины и Грузии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил проведение Россией президентских "выборов" в оккупированных частях Украины и Грузии, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе в Тбилиси.

"Организация Россией выборов в оккупированных частях Грузии и Украины является абсолютно незаконной.

А президентские выборы в России явно не были ни свободными, ни честными", – заявил Столтенберг.

Он также повторил призыв к РФ отменить признание грузинских территорий как независимых государств.

Также генсек НАТО заявил, о сложных вызовах в сфере безопасности, которые стоят перед Грузией.

"Страны-члены НАТО предоставляют 99 процентов всей военной помощи Украине. И наши партнеры также играют ключевую роль.

Я приветствую то, что Грузия принимает тысячи украинских беженцев и предоставляет критически важную гуманитарную и финансовую помощь. В то же время мы можем и должны делать больше, чтобы остановить цикл российской агрессии", – отметил Столтенберг.

Напомним, Евросоюз раскритиковал российские "выборы президента" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся в том числе на оккупированных территориях Украины.

Ряд государств Восточной Европы и Великобритания заявили, что российские "выборы" невозможно считать свободными и честными, а глава Минобороны Британии сравнил Путина с советским диктатором Сталиным.