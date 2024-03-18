Россияне обстреляли три общины на Никопольщине: повреждена АЗС и дома

Российская армия обстреляла 18 марта три общины на Никопольщине и направила дроны-камикадзе на Никополь, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак.

"Из тяжелой артиллерии агрессор трижды в день обстреливал общины Никопольского района – Мировскую, Красногригорьевскую и Марганецкую. И три дрона-камикадзе направил на сам Никополь.

Повреждена АЗС. Там произошел пожар, который спасатели успокоили. Изуродованный инфраструктурный объект".

Также избиты 11 частных домов, 2 хозяйственные постройки и столько же авто. А еще – около шести десятков солнечных панелей, линии электропередач и газопровод.