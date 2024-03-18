Сенатор Грэм хочет признания России государством-спонсором терроризма

Сенатор США от республиканцев Линдси Грэм будет просить администрацию президента Джо Байдена о признании России государством-спонсором терроризма, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил на встрече с журналистами в Киеве.

"Я обращусь к администрации Байдена с просьбой признать Россию государством-спонсором терроризма в соответствии с законодательством США", – сказал Грэм.

По его словам, 87% поддержки у хозяина Кремля – это настолько впечатляюще, что этому нет доверия.

"Президент Путин (после этих выборов) является нелегитимным", – отметил сенатор.

"Введение статуса государства-спонсора терроризма по американскому законодательству сделает значимыми вторичные санкции против (компаний, помогающих РФ из) Китая, Индии и т.д.", – пояснил он.

Администрация Байдена ранее отвергла требования о признании РФ спонсором терроризма, заявив, что это связало бы руки США во взаимодействии с Россией в целом и заблокировало бы любые дипломатические усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.

Напомним, Евросоюз раскритиковал российские "выборы президента" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся в том числе на оккупированных территориях Украины.