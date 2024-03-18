Польша и Германия анонсировали бронетанковую коалицию для поддержки Украины
Польша и Германия создадут коалицию бронетанковых средств, целью которой будет поддержка Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш со ссылкой на Wprost.
На совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом Косиняк-Камыш заявил, что две страны берут на себя ответственность за силы быстрого реагирования в Европе.
Известно, что 26 марта Польша и Германия активизируют в Варшаве бронетанковую коалицию для поддержки Украины.
"С июля наши боевые группы, 2500 польских солдат и 2500 немецких солдат будут находиться в состоянии готовности к быстрому реагированию. Это силы, выполняющие задачи стратегического компаса", — рассказал глава оборонного ведомства Польши.
"Больше партнеров уже зарегистрировались. Это одна из важнейших коалиций", — добавил Косиняк-Камыш.