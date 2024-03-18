Польша и Германия анонсировали бронетанковую коалицию для поддержки Украины

Польша и Германия создадут коалицию бронетанковых средств, целью которой будет поддержка Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш со ссылкой на Wprost.

На совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом Косиняк-Камыш заявил, что две страны берут на себя ответственность за силы быстрого реагирования в Европе.

Известно, что 26 марта Польша и Германия активизируют в Варшаве бронетанковую коалицию для поддержки Украины.

"С июля наши боевые группы, 2500 польских солдат и 2500 немецких солдат будут находиться в состоянии готовности к быстрому реагированию. Это силы, выполняющие задачи стратегического компаса" , — рассказал глава оборонного ведомства Польши.