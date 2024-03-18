Генштаб: Ракетные войска уничтожили российское средство ПВО
За минувшие сутки на фронте зафиксировали 56 боевых столкновений, враг нанес 5 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов с РСЗО, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 18 марта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству ПВО противника.
На Купянском направлении враг совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
На Лиманском направлении наши воины отразили 4 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении наши защитники отразили 7 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг при поддержке авиации 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 7 раз при поддержке авиации атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.
На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 3 атаки на позиции наших войск на левом берегу Днепра.