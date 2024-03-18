Зеленский: В этом году выйдем на максимальное оборонное производство
Украина в течение 2024 года должна выйти на максимальное оборонное производство за все время независимости, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
По словам президента, во время Ставки он заслушал отчет военных по основным направлениям действий на фронте. Также был проведен анализ динамики боеприпасов. В частности, логистика в армии стала ощутимо более эффективной.
"Были доклады Министерства обороны и Минстратегпрома относительно контрактов на поставку оружия и снарядов как от стран-партнеров, так и от собственного производства. На этот год должны выйти и выйдем на максимальное украинское оборонное производство за все время независимости. И каждый год неизменно будем добавлять этого нашего потенциала – очевидная стратегическая перспектива Украины", — рассказал Зеленский.