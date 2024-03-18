Зеленский: В этом году выйдем на максимальное оборонное производство

Украина в течение 2024 года должна выйти на максимальное оборонное производство за все время независимости, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

По словам президента, во время Ставки он заслушал отчет военных по основным направлениям действий на фронте. Также был проведен анализ динамики боеприпасов. В частности, логистика в армии стала ощутимо более эффективной.