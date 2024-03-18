Израиль провел операцию в крупнейшем госпитале в Секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 18 марта начала операцию вокруг больницы Аль-Шифа — крупнейшего госпиталя в Секторе Газа. Утром вокруг госпиталя и в его комплексах шли бои с боевиками ХАМАС, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают пресс-служба ЦАХАЛ и The Times of Israel.

ЦАХАЛ перед операцией заявил, что госпиталь используют высокопоставленные террористы ХАМАС для проведения своих операций. Вчера, 17 марта, группа израильских бойцов была обстреляна из его окон. Этот момент попал на видео. Очевидцы сообщали, что госпиталь оцепили танки.

ХАМАС отвергал все обвинения и заявлял о геноциде и этнических чистках. Движение требовало от Международного комитета Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения защитить больницы Газы.

После операции ЦАХАЛ показал несколько видеобоев в комплексах госпиталя. На них бойцы 13-й флотилии ("Шайэтет 13") вступили в бой с боевиками. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что в госпитале убили 20 вооруженных боевиков, 20 боевиков ликвидировали вокруг здания, а более 200 палестинцев задержали — их подозревают в связях с ХАМАС.

Военные в госпитале обнаружили оружие, большое количество наличных денег, символику ХАМАС и боевиков "Исламский джихад".

Operational Update: Hamas terrorist funds found inside Shifa Hospital. Along with the funds themselves were notes thanking the Hamas and Islamic Jihad terrorists for their “good work”. Watch and see for yourselves: pic.twitter.com/ghABxEHapH — Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2024

Также в городе Газа израильские войска ликвидировали высокопоставленного командира ХАМАС Фаика Мабхуха. Он являлся главой оперативного управления внутренней безопасности ХАМАС.

???? Eliminated: Faiq Mabhouh, head of the Operations Directorate of Hamas' Internal Security.Mabhouh was hiding in a compound at the Shifa hospital, from which he operated and advanced terrorist activity. pic.twitter.com/KFbGto2soE — Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2024

Напомним, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ в скором времени приступит к военной операции против террористов группировки ХАМАС в городе Рафах на границе с Египтом.

Как сообщалось, в ноябре 2023 года израильские военные уже проводили операцию на территории Аль-Шифа, после чего заявили, что нашли там оружие, военную технику и 55-метровый тоннель, в котором содержали израильских заложников.